Trinchera (ds Lecce): "Ora noi vogliamo riscattarci dopo la pessima figura fatta contro la Fiorentina"

Il direttore sportivo del Lecce torna sulla gara del Via del Mare, dopo il pesante KO subito dai giallorossi contro la Fiorentina

Il direttore sportivo dei salentini, Stefano Trinchera, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Lecce, parlando della gara di oggi e facendo riferimento al KO contro la Fiorentina al Via del Mare. Queste le parole del dirigente:

"Ora la squadra ha una grande voglia di riscattarsi per la pessima figura fatta contro la Fiorentina. Siamo molto vicini a loro, perché sappiamo che il livello della Serie A è notevole. Vogliamo difendere il lavoro che è stato fatto in questi anni. Noi abbiamo cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi, abbiamo tentato di trasferire quelle che sono le nostre certezze. Al mister e giocatori abbiamo detto che abbiamo grande fiducia in loro, ma è importante che l'abbiano anche loro che scendono in campo".

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