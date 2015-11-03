Notizie Trinchera Fiorentina

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Trinchera (ds Lecce): "Ora noi vogliamo riscattarci dopo la pessima figura fatta contro la Fiorentina"
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Trinchera (Ds Lecce): "Pongracic non ha difetti. Ha personalità, può giocare in ogni top club di A"
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