Trevisani: "Il comunicato dei Della Valle si rispecchia nel mercato. Il problema è non dire il vero progetto qual è"

Se si dicesse ai tifosi della Fiorentina i veri obiettivi e il vero progetto societario i tufosi inciterebbero. Kalinic segna poco" così Riccardo Trevisani

Il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:

"Se il Milan prendesse Kalinic non sarebbe da scudetto. Per colmare il gap con le primissime serve un attaccante da 20-25 gol come Belotti o Aubameyang. Kalinic è un ottimo centravanti ma segna poco.

Il segnale dato dalla proprietà della Fiorentina con il comunicato di vendita si sta traducendo sul mercato, manca un po di chiarezza su quale sia il progetto. Se si dicesse apertamente, ad esempio, che si costruirà una squadra di under 23 che punti a crescere in un paio di stagioni, i tifosi viola sarebbero i primi a sostenere tutti"