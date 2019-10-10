Tra un anno inizierà la costruzione del centro sportivo. Questo progetto valorizzerà le strutture di Bagno a Ripoli
Come riporta il Corriere Fiorentino la Fiorentina conta di poter iniziare tra un anno circa la costruzione del nuovo centro sportivo. Esso dovrebbe essere pronto tra circa tre anni. Commisso toglie in...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 12:09
Come riporta il Corriere Fiorentino la Fiorentina conta di poter iniziare tra un anno circa la costruzione del nuovo centro sportivo. Esso dovrebbe essere pronto tra circa tre anni. Commisso toglie in questo modo i nostri di concessioni ed affitti, visto che fino ad oggi la Fiorentina non aveva nulla di proprietà. Bagno a Ripoli esulta perchè questo progetto valorizzerà l'intero paese, in modo particolare la pizzeria accanto al terreno acquistato e le altre strutture limitrofi.