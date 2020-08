Lucas Torreira sembra essere il regista ideale per la Fiorentina, è in uscita dall’Arsenal. Il calciatore ex Sampdoria ha chiesto di essere ceduto. L’uruguaiano sarebbe felice di lavorare di nuovo con Giampaolo, nuovo tecnico del Torino. Il ds granata è al lavoro per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Su di lui anche Fiorentina, Milan ed Atletico del Cholo Simeone. Lo scrive Tuttosport.

