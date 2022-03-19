Torreira guerriero viola, perde il dente durante la partita contro l'Inter e nello spogliatoio se la ride
Lucas Torreira protagonista della partita sia per il gol segnato e anche per un altro particolare motivo, ha perso un dente durante la gara
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 20:55
Torreira ha segnato per la seconda volta consecutiva in campionato, questa volta all'Inter finendo a fine partita, come spesso accade, tra i migliori della Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano negli spogliatoi di San Siro, dopo il fischio finale, ha mostrato attraverso una foto su Instagram la perdita di un dente tra i sorrisi generali anche del suo compagno di squadra e oggi assist man Nico Gonzalez.
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