CorFio, Torreira, la Fiorentina vuole piazzare il colpo last-minute. Pulgar? Futuro incerto

A centrocampo la Fiorentina vorrebbe piazzare il colpo last-minute, con l’intento di aumentare il tasso qualitativo ricercando un elemento in grado di fare gioco. In tal senso l’obiettivo è sempre lo stesso, l’uruguaiano Torreira dell’Arsenal in prestito all’Atletico Madrid, e se la dirigenza viola ha già ampiamente lavorato per convincere il giocatore è quella spagnola che continua a ostacolarne la partenza. Con gli inglesi l’operazione si potrebbe anche chiudere con la formula di un prestito con diritto di riscatto, ma finché l’Atletico non dà il suo benestare Torreira resta un sogno Si spiega anche così l’incertezza che regna sul conto di Pulgar. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, CASTROVILLI SI ERA SMARRITO: ORA TANO È TORNATO E PRANDELLI PUÒ COSTRUIRE IL FUTURO