CorSport, Castrovilli si era smarrito: ora Tano è tornato e Prandelli può costruire il futuro

La Fiorentina è andata in crisi di risultati, Prandelli ha preso il posto di Iachini, la crisi ha morso ancora e gli effetti si sono fatti sentire nel cuore nella testa di Castrovilli, incapace di dare libero sfogo al suo modo di giocare a pallone leggero e morbido, concreto ed efficace. Un ballerino prestato al calcio: ma se non puoi ballare diventa tutto più difficile.

E così Castrovilli si è un po’ smarrito, forse intristito in un ruolo non suo. Lui ha bisogno di aria e libertà, di campo per correre e per le proprie visioni, non certo di essere ristretto in uno schema o in movimento da fare. E Fiorentina-Crotone ha lasciato in eredità la risposta più importante per il prosieguo della squadra di Prandelli: Tano è tornato. Il futuro si può costruire. Lo scrive il Corriere dello Sport.

