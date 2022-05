Torreira entra in campo e la curva della Sampdoria lo acclama: “Sotto la Curva, Torreira sotto la curva”

Non sarà una partita come le altre per Lucas Torreira che affronta per la prima volta a Marassi la sua ex squadra, quella Sampdoria che lo ha portato in Italia e consacrato come regista di alto livello. All’ingresso in campo, il calciatore uruguaiano appena è entrato in campo, prima della partita, è stato accolto da una vera e propria ovazione dai tifosi blucerchiati che lo hanno accolto con il coro: “Sotto la Curva, Torreira sotto la curva” con la risposta del giocatore della Fiorentina che gli ha salutati ripetutamente.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA