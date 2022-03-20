Torreira e Nico Gonzalez sempre più innamorati di Firenze, sono a vedere la squadra femminile

I giocatori viola Torreira e Nico Gonzalez sempre più innamorati della Fiorentina sono andati a seguire anche la squadra femminile

È in corso Fiorentina-Verona della Serie A Femminile. Allo stadio Bozzi delle Due Strade, come riportato dal profilo Twitter della Fiorentina, ci sono anche due calciatori della squadra di Vincenzo Italiano: Lucas Torreira e Nico Gonzalez. Segno di quanto i due sudamericani siano sempre più ben inseriti nel contesto fiorentino e siano sempre più innamorati della città e della squadra.

IL SIMPATICO SIPARIETTO DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/dopo-lennesimo-gol-sbagliato-dalla-fiorentina-italiano-si-sfoga-ma-devo-entrare-io-a-fare-gol/169663/