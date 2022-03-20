Labaro Viola

Dopo l'ennesimo gol sbagliato dalla Fiorentina, Italiano si sfoga: "Ma devo entrare io a fare gol?"

Il tecnico della Fiorentina Italiano si è disperato dopo l'ennesimo gol sbagliato dai suoi giocatori ieri a San Siro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 13:47
Dopo l'ennesimo gol sbagliato dalla Fiorentina, Italiano si sfoga: "Ma devo entrare io a fare gol?" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Italiano
Condividi

Vincenzo Italiano

Il Corriere Fiorentino racconta un siparietto successo ieri durante Inter-Fiorentina: è quello che riguarda Vincenzo Italiano e la sua disperazione per le occasioni sprecate dai suoi giocatori. Dopo tre occasioni sprecate il tecnico viola su tutte le furie ha infatti esclamato: “Ma devo entrare io a fare gol?” rivolto al suo staff e ai membri della panchina. Una maledizione quella del gol per la squadra viola che sta facendo molta fatica a segnare

LE PAGELLE DI IERI SERA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-nico-imprendibile-torreira-decisivo-piatek-inesistente-male-biraghi/169576/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok