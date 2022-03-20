Dopo l'ennesimo gol sbagliato dalla Fiorentina, Italiano si sfoga: "Ma devo entrare io a fare gol?"

Il tecnico della Fiorentina Italiano si è disperato dopo l'ennesimo gol sbagliato dai suoi giocatori ieri a San Siro

Il Corriere Fiorentino racconta un siparietto successo ieri durante Inter-Fiorentina: è quello che riguarda Vincenzo Italiano e la sua disperazione per le occasioni sprecate dai suoi giocatori. Dopo tre occasioni sprecate il tecnico viola su tutte le furie ha infatti esclamato: “Ma devo entrare io a fare gol?” rivolto al suo staff e ai membri della panchina. Una maledizione quella del gol per la squadra viola che sta facendo molta fatica a segnare

LE PAGELLE DI IERI SERA

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