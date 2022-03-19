PAGELLE VIOLA, NICO IMPRENDIBILE, TORREIRA DECISIVO. PIATEK INESISTENTE, MALE BIRAGHI

Fiorentina di scena a San Siro contro l'Inter, le pagelle dei giocatori viola scesi in campo

Fiorentina di scena a San Siro dove la squadra viola ha incontrato l'Inter di Simone Inzaghi, le pagelle viola

Terracciano 6,5 Primo tempo da spettatore quasi, poi fa una grande parata su Dzeko salva risultato

Venuti 6 Anche da lui nasce il gol di Torreira, può fare meglio su Perisic nell'azione che porta al pareggio, in diverse occasioni è impreciso e può fare molto meglio

Milenkovic 6,5 Guida bene tutto il reparto offensivo e non concedo nulla, sempre in guardia e molto spesso vince i suoi duelli. Ormai è davvero una certezza di qualità, semmai ce ne fosse stato bi

Igor 6,5 Come Milenkovic, gioca una partita attenta e precisa, anche nelle uscite con la palla regala qualche brivido ma non sbaglia mai

Biraghi 5,5 Dalla sua parte Drumfies molto spesso passa, in fase offensiva sbaglia sempre il cross e la scelta finale. Da rivedere sul dove il suo mancato intervento porta al pareggio dell'Inter. Mezzo voto in più per il salvataggio su Sanchez

Torreira 7 Direttore d'orchestra attento e sempre sul pezzo, innesca bene i giocatori che gli passano intorno, segna un gol preziosissimo posizionandosi al centro dell'area

Castrovilli 6,5 Vivo, tenace, preciso negli appoggi, da un suo meraviglioso passaggio nasce il gol sull'asse Nico-Torreira. Una delle migliori partite della sua stagione

Duncan 6,5 Bravo nel combattere a centrocampo, fa valere il suo fisico, sbaglia qualche scelta nel primo tempo in fase di ripartenza ma svolge bene il suo compito di interdizione e anche nelle aperture è sempre molto preciso

Saponara 5 Non punge, sbaglia scelte, è sempre troppo lento. Anche nel tirare due volte che avrebbe potuto far male. Sbaglia un pallone facile su una ripartenza che poteva essere pericolosa

Nico Gonzalez 6,5 Primo tempo buono con diversi strappi anche se spreca una buona opportunità con un tiro ribattuto, ad inizio secondo tempo sbaglia un rilancio che quasi costa caro, poi disegna un grandissimo assist per Torreira

Piatek 5 Non si vede mai, in area e fuori viene mangiato, non prende mai una palla fuori dall'area per far rifiatare e risalire la squadra. Sbaglia spesso scelte e passaggi

Ikonè 5,5 Entra al posto di Saponara al minuto 72, taglia e punta bene alla prima occasione ma non riesce a trovare lo spazio necessario. Spreca una gigantesca palla gol al 90'

Flavio Ognissanti

I TIFOSI DELL'INTER E L'AMORE PER BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/lamore-dei-tifosi-dellinter-per-il-capitano-viola-striscione-della-curva-nord-biraghi-la-nord-ti-saluta/169569/