Lucas Torreira ha parlato a Dazn prima di Bologna-Fiorentina, queste le sue parole:

“Il mister sappiamo quello che vuole, la sconfitta ci fa male, come quella di Empoli dove in due minuti abbiamo buttato via la vittoria, stiamo facendo molto bene in casa ma dobbiamo capire cosa vogliamo fare in questo campionato perchè per fare bene dobbiamo vincere anche fuori casa” conclude Torreira.

DIAMANTI PARLA DI VLAHOVIC