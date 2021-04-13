Toni: "Ribery se lasciasse la Fiorentina e il calcio italiano, sarebbe un vero peccato"

A Firenze ho vissuto i miei migliori anni. Vlahovic la nota più bella di questa stagione tribolata e da dimenticare

Luca Toni, ex attacante viola e campione del mondo nel 2006, in una diretta social su TikTok ha parlato della Fiorentina e del futuro del suo ex compagno al Bayern Monaco, Frank Ribery. Ecco il suo pensiero:

"Se dovesse lasciare la Fiorentina sarebbe un peccato sia per Firenze, che per il calcio italiano. Spero che Frank possa rimanere, dipenderà tantissimo dal prossimo allenatore e dal programma della società viola. A Firenze ho passato anni stupendi della mia vita, ci siamo tolti tante soddisfazioni.

Vlahovic? Penso che è la nota più bella di questa Fiorentina in una stagione da dimenticare. È un giocatore importante, è giovane, spero vivamente che possa rimanere alla Fiorentina. Sicuramente lui vorrà giocare in una squadra in grado di lottare per l'Europa"

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