Toni: "Ribery a Firenze è un gran colpo. Sono ottimista per questo campionato della Fiorentina"
Queste le parole rilasciate a 90° minuto dall'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni: "I viola hanno fatto un gran colpo portando Ribery a Firenze. È un trascinatore e sarà fondamentale per tutta l...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 21:27
Queste le parole rilasciate a 90° minuto dall'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni: "I viola hanno fatto un gran colpo portando Ribery a Firenze. È un trascinatore e sarà fondamentale per tutta la stagione. La squadra allestita per Montella è interessante, sono ottimista per questo campionato della Fiorentina".