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Toni: "Ribery a Firenze è un gran colpo. Sono ottimista per questo campionato della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a 90° minuto dall'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni: "I viola hanno fatto un gran colpo portando Ribery a Firenze. È un trascinatore e sarà fondamentale per tutta l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 21:27
Toni: "Ribery a Firenze è un gran colpo. Sono ottimista per questo campionato della Fiorentina" -
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Queste le parole rilasciate a 90° minuto dall'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni: "I viola hanno fatto un gran colpo portando Ribery a Firenze. È un trascinatore e sarà fondamentale per tutta la stagione. La squadra allestita per Montella è interessante, sono ottimista per questo campionato della Fiorentina".

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