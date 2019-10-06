Toni: "Ribery a Firenze è un gran colpo. Sono ottimista per questo campionato della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a 90° minuto dall'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni: "I viola hanno fatto un gran colpo portando Ribery a Firenze. È un trascinatore e sarà fondamentale per tutta l...

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2019 21:27

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