Toni: "Per me Ribery non è una sorpresa... ed attenzione, è solo all'inizio. La coppia con Chiesa? È strana ma..."

Queste le parole di Luca Toni sul compagno di squadra al Bayern ed amico Franck Ribery a La Gazzetta dello Sport: "Franck ha lasciato tutti a bocca aperta meno il sottoscritto. Ero sicuro che avrebbe...

Queste le parole di Luca Toni sul compagno di squadra al Bayern ed amico Franck Ribery a La Gazzetta dello Sport: "Franck ha lasciato tutti a bocca aperta meno il sottoscritto. Ero sicuro che avrebbe incantato perchè dentro ha la fame di un ragazzino. È un vincente nato e questa Fiorentina è un progetto divertente. Ribery ha bisogno di essere coccolato e i tifosi viola sanno come fare. E, attenti, siamo solo all'inizio. Sapevo che poteva fare ancora la differenza. Trovo strano vederlo in attacco in coppia con Chiesa. Per le mie idee calcistiche un vero numero 9 ci starebbe bene insieme a questi due grandi giocatori. Montella lo proporrà al momento opportuno. Ricordo quando tornai a Firenze proprio con Vincenzo allenatore. All'inizio partì con Jovetic-Ljajic poi mi trovò spazio".