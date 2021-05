TMW, Terzic e Zurkowski tornano alla Fiorentina. Lontano il riscatto da parte dell’Empoli

L’Empoli torna in Serie A dopo la conquista del titolo della serie cadetta, ma il futuro del centrocampista polacco Szymon Zurkowski (’97) e il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic (’99) sempre essere lontano dal club di Corsi.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com i due giocatori Viola, trattandosi per entrambi di un prestito secco, lasceranno (almeno per il momento) Empoli per far ritorno a Firenze. In casa azzurra non sembra esserci la volontà di pagare una qualsivoglia somma per trasformare in definitivi i loro trasferimenti. Il club potrebbe anche decidere di mantenerli, o mantenere anche uno solo di essi, in rosa per la stagione prossima. Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.

