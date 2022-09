Secondo TMW, la Fiorentina insiste e stamani farà nuovamente un tentativo per Fabiano Parisi dell’Empoli. Dal club azzurro non filtra un’apertura, ma i viola proveranno ancora inserendo nell’affare Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski come parziali contropartite.

