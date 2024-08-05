TMW scrive: "Fiorentina, tra stasera e domani attesa altra accelerata per Gudmundsson"

Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina di Palladino. Attesa nuova accelerata tra stasera e domani

Uno degli obiettivi del mercato estivo della Fiorentina potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, anche in virtù della possibile partenza di Nico Gonzalez. Secondo quanto riporta TMW, il talento islandese di proprietà del Genoa è sempre più vicino al vestire la maglia viola. Le parti questa sera e domani cercheranno di avvicinare ulteriormente le loro posizioni, in quanto il club rossoblù si è dimostrato essere ben più disponibile a lasciar partire l'attaccante classe '97.

Intanto il Genoa pensa al suo sostituto, mettendo nel mirino Arek Milik che è di gran lunga preferito a M'bala Nzola, finito sul mercato dopo l'anno non troppo positivo a Firenze. Altri nomi sono quelli di Remi Oudin, per il quale sono stati offerti 2,5 milioni di euro al Lecce, e Tarek Muharemovic, della Juventus Next Gen.

La Fiorentina ha raggiunto gli accordi per Gudmundsson giovedì sera. Da sistemare i dettagli

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