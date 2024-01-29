TMW rivela: la Fiorentina piomba sul talento argentino Valentin Carboni, offerti 12 milioni all'Inter

Secondo TMW, la Fiorentina è piombata sul gioiello classe 2004 Valentin Carboni offrendo 12 milioni all'Inter proprietaria del cartellino

Alessandro Moggi ha da pochi minuti fatto il suo ingresso nella sede dell'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il procuratore di Valentin Carboni è arrivato in viale della Liberazione per presentare alla società nerazzurra un'offerta della Fiorentina per il suo assistito. Il club viola è pronto a investire circa dodici milioni di euro per l'acquisizione del calciatore classe 2005 attualmente in prestito al Monza e di questo argomento stanno discutendo in questi minuti i dirigenti nerazzurri con Moggi.

Da capire adesso la reazione dell'Inter, club che ha già rifiutato un'offerta da 14 milioni di euro del West Ham per Carboni e negli scorsi giorni ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione la sua cessione in questa finestra di calciomercato.

Spalletti è il vincitore della trentaduesima edizione della panchina d'oro

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