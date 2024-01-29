Spalletti vince la Panchina d’Oro. Secondo posto per Simone Inzaghi, chiude il podio Pioli

Luciano Spalletti ha vinto la Panchina d’Oro. 61 i votanti totali: terzo Pioli con 3 voti, Inzaghi 6 mentre vince la Panchina d'oro con 42 voti il ct della Nazionale italiana per lo scudetto con il Na...

Luciano Spalletti ha vinto la Panchina d’Oro. 61 i votanti totali: terzo Pioli con 3 voti, Inzaghi 6 mentre vince la Panchina d'oro con 42 voti il ct della Nazionale italiana per lo scudetto con il Napoli: "I miei ringraziamenti vanno a tutta la città di Napoli e poi a tutti voi perché mi rivedo in quello che diceva Cucinelli. Anche io andavo in giro con mio fratello ed ora sono ad allenare l'Italia. Ricevere il premio da questi allenatori significa riceverlo dagli allenatori più bravi del mondo e mi impone di essere il migliore in futuro".

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