TMW, Ranieri, lo Spezia lo vorrebbe riportare a “casa”. C’è anche l’interesse del Venezia

Già in occasione della trattativa per il passaggio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, il club viola e lo Spezia avevano iniziato a parlare di Luca Ranieri, centrale nato proprio nella città ligure ma di proprietà della società gigliata. Oggi il suo nome è tornato al centro della attenzioni delle sue società in questione, ma non solo. Secondo TuttoMercatoWeb.com sul giocatore reduce dal prestito in Serie B alla SPAL ci sarebbe infatti anche l’interessamento del Venezia neo-promosso nella massima serie.

