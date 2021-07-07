Prandelli: "Ultima esperienza alla Fiorentina negativa ma non ha sporcato la prima. Fiorentini comprensivi"

Prandelli parla delle sue esperienze alla Fiorentina

"Io e la Fiorentina siamo cresciuti insieme - ha detto Cesare Prandelli a Radio Bruno - i primi sei mesi sono stati fantastici, la squadra andava bene ma veniva comunque critica. Firenze pretende, il legame forte nacque quando decisi di restare nonostante la retrocessione in B, che è stata poi revocata. Primo addio? Strano, io non mi ero stancato della Fiorentina. L'ultima esperienza in viola è stata negativa, ma non ha sporcato il mio ricordo ed il mio rapporto con la Fiorentina. Troppe responsabilità, non sono riuscito a finire il mio compito anche sei i fiorentini sono stati comprensivi".

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