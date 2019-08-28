Labaro Viola

TMW, per Caceres questa mattina si chiude. Pressing per De Paul, Pradè e Barone vogliono trovare l'intesa

Martin Caceres sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Fissato per questa mattina l'incontro con Davide Lippi per chiudere l'intesa per la prossima stagione dopo la prima bozza d'accordo arrivata ie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 10:12
TMW, per Caceres questa mattina si chiude. Pressing per De Paul, Pradè e Barone vogliono trovare l'intesa -
News
Fiorentina
Primo Piano
Caceres
De Paul
Condividi

Martin Caceres sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Fissato per questa mattina l'incontro con Davide Lippi per chiudere l'intesa per la prossima stagione dopo la prima bozza d'accordo arrivata ieri. Nel frattempo riparte anche il pressing viola per arrivare a Rodrigo De Paul dopo i nuovi contatti arrivati nella giornata di ieri. Pradè e Barone non mollano e cercheranno di trovare a breve l'intesa con i bianconeri per il 10 argentino.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok