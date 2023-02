TMW, Milenkovic sempre nei pensieri dell’Inter per il dopo Skriniar: pesa rinnovo fino 2027 con Fiorentina

Il giornalista Niccolò Ceccarini, nell’editoriale di oggi su TMW, ha parlato anche della situazione relativa al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic che continua ad essere un’opzione per l’Inter in vista dell’addio già annunciato di Skriniar a giugno:

“Tra i primi ci sono senza dubbio Scalvini e Demiral. Chiaramente ci sono anche valutazioni diverse. Il giovane centrale italiano piace da tempo. Il problema resta soprattutto il costo. La richiesta dell’Atalanta è intorno ai 30 milioni di euro. E questo è un ostacolo non da poco. Un’altra soluzione è rappresentata da Demiral, un’operazione che l’Inter avrebbe provato a portare a termine nel caso in cui il Paris Saint Germain avesse offerto 20 milioni per Skriniar. Non è finita qua perché la società nerazzurra guarda anche in casa Udinese.

È infatti concreto interesse per Becao, che potrebbe diventare un’ottima occasione anche in virtù del fatto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Un’altra ipotesi è Milenkovic, che proprio nell’ultima estate ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2027. Sempre in Italia una pista da seguire porta a Smalling“.

