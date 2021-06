TMW, la Fiorentina cambia idea, ripresi i contatti con Italiano. A breve decisione definitiva

Vincenzo Italiano e la Fiorentina, ripresi i contatti. Le parti sono tornate a parlare è proprio in queste ore andrà in scena l’ultimo e decisivo contatto per arrivare ad una decisione in un senso o nell’altro. Ore calde, Italiano – che a prescindere dall’epilogo della trattativa difficilmente rimarrà allo Spezia – può riavvicinarsi alla Fiorentina. Lo scrive TMW

