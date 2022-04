TMW, la Fiorentina aveva preso Belotti per 20 milioni poi la mancata partenza di Vlahovic bloccò tutto

Nella giornata di ieri è tornato a far discutere il futuro di Andrea Belotti, accostato anche alla Fiorentina. Non è la prima volta, ma mai occasione fu più propizia di questa per chiunque volesse affondare il colpo. La possibilità di un rinnovo con il Torino sembra ormai in un angolo e le contendenti, mentre si avvicina la fine sia del campionato che del contratto, cominciano a farsi avanti sempre con maggiore decisione. Dove si colloca la Fiorentina? A che punto è di un’ipotetica corsa?

Corteggiamento di mesi, la società smentisce

In primis può essere utile ribadire, appunto, che il pensiero non nasce oggi. Anzi, già più volte in passato è stato preso in esame il suo profilo e l’estate scorsa la Fiorentina, i cui dirigenti erano convinti di perdere Vlahovic da lì a poche ore (all’Atletico Madrid, era fine agosto), aveva persino raggiunto un’intesa verbale col Toro per oltre 20 milioni di euro bonus compresi. Anche con l’attaccante, naturalmente, sono stati portati avanti contatti esplorativi ed avvicinamenti nel corso di questi mesi, procedendo però da un certo punto in poi sulla strada del colpo a parametro zero. Che alletterebbe, nonostante nelle ultime ore la società viola abbia smentito la notizia in via ufficiosa.

La concorrenza mutevole e Piatek in ghiaccio

Gli interessi non mancano: fino alla primavera le più forti candidate apparivano Milan e Inter, ma gli sviluppi recenti (Origi verso i rossoneri e nerazzurri in fase di riflessione) fanno più propendere su Atalanta, Napoli e Roma come principali ostacoli interni. Senza scordarsi poi dell’estero, visto che si parla di Premier League e MLS. Intanto la Fiorentina ha l’obbligo di pensare a concludere la stagione con chi c’è: Cabral e Piatek. Quest’ultimo, in particolare, vive una situazione piuttosto frigida: il tema del suo riscatto (a 15 milioni di euro) è stato messo in ghiaccio, nell’attesa (tra le altre cose) che il Gallo canti e sentenzi da che parte andare. A pesare su questa scelta – ed ecco che si torna all’impellenza del presente – ci penserà anche la classifica, necessario perciò raggiungere un posto al sole, in Europa, perché certi tasselli del mosaico possano incastrarsi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

