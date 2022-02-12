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Tmw, Italiano lascerà fuori Quarta, spazio a Igor. Amrabat al posto di Torreira, Piatek confermato

Il portale Tuttomercatoweb.com ipotizza la formazione che metterà in campo Italiano al suo ritorno da ex a La Spezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2022 17:33
Tmw, Italiano lascerà fuori Quarta, spazio a Igor. Amrabat al posto di Torreira, Piatek confermato - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Vincenzo Italiano sfida il suo passato e si prepara a tornare nello stadio in cui si è conquistato la notorietà in Serie A. Nel suo 4-3-3, verso la conferma tre quarti di difesa che hanno regalato la semifinale a Bergamo, con Igor più di Quarta designato a lasciar posto al match-winner Milenkovic. A centrocampo fuori per squalifica Torreira e Bonaventura, in regia tocca ad Amrabat, Duncan è candidato a una maglia dal 1’ mentre Maleh e Castrovilli si giocano l’altra. In attacco Sottil è in forma e dovrebbe affiancare l’altro esterno Gonzalez, in cerca di riscatto, con Piatek favorito su Cabral come punta centrale. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

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