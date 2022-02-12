Tmw, Italiano lascerà fuori Quarta, spazio a Igor. Amrabat al posto di Torreira, Piatek confermato

Il portale Tuttomercatoweb.com ipotizza la formazione che metterà in campo Italiano al suo ritorno da ex a La Spezia

Vincenzo Italiano sfida il suo passato e si prepara a tornare nello stadio in cui si è conquistato la notorietà in Serie A. Nel suo 4-3-3, verso la conferma tre quarti di difesa che hanno regalato la semifinale a Bergamo, con Igor più di Quarta designato a lasciar posto al match-winner Milenkovic. A centrocampo fuori per squalifica Torreira e Bonaventura, in regia tocca ad Amrabat, Duncan è candidato a una maglia dal 1’ mentre Maleh e Castrovilli si giocano l’altra. In attacco Sottil è in forma e dovrebbe affiancare l’altro esterno Gonzalez, in cerca di riscatto, con Piatek favorito su Cabral come punta centrale. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

LA PRIMAVERA PERDE 4-0 SUL CAMPO DELLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/figuraccia-per-la-fiorentina-primavera-di-aquilani-sconfitta-4-0-a-vinovo-sul-campo-della-juventus/165161/