C’è anche l’idea Kouame per rinforzare l’attacco del Torino che ha perso Belotti per infortunio. L’ivoriano è un calciatore apprezzato da Juric che lo ha allenato negli anni scorsi al Genoa. Da valutare però la posizione del giocatore che è in prestito secco dalla Fiorentina all’Anderlecht, dove sta avendo un elevato rendimento. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, JUVENTUS, CASO PLUSVALENZE: CHE COSA RISCHIA IL CLUB BIANCONERO