TMW, il Real Madrid ha accettato offerta Fiorentina per Odriozola, adesso decide il giocatore

Secondo quanto riportato da TMW salgono le quotazioni di Alvaro Odriozola per la fascia della Fiorentina dopo che nelle ultime ore il club viola ha già trovato un’intesa di massima per il prestito dell’esterno. Tra società ci sarebbe solo da decidere il tipo di prestito, ovvero secco o con diritto di riscatto, ma il via libera non è in discussione. Il giocatore guadagna tanto, 3,7 milioni a stagione, ma le Merengues, pur di liberare un posto valido per altri acquisti e per mantenere i conti in ordine, è disposta a partecipare in modo importante all’ingaggio dell’esterno.

Il nodo resta la volontà del giocatore, che già l’anno scorso ha rifiutato diverse opportunità pur di restare come terza scelta (o quarta ndr) al Real. La Fiorentina conta di ottenere una risposta nelle prossime ore e all’interno della dirigenza, si respira un cauto ottimismo per il buon esito dell’operazione

