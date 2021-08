Non mancano i nomi per l’attacco e quello più suggestivo è sicuramente Berardi. Il Sassuolo per lasciarlo partita vorrebbe qualcosa come 40 milioni. La volontà del calciatore conta e Berardi vedrebbe come positiva la destinazione fiorentina. Lo scrive Repubblica.

