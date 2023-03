TMW, il Barcellona non molla la presa per Amrabat: contatti vivi con l’agente. Nuovo offerta legata a Kessié

Sofyan Amrabat è stato il caso dell’ultimo giorno di mercato in casa Fiorentina. Il marocchino, a poche ore dal gong, ha provato a fare pressione sul club per essere ceduto in prestito con diritto di riscatto al Barcellona, trovando però un muro di fronte alzato dalla società di Commisso.

Il caso è rientrato con le scuse del giocatore a spogliatoio e società e ora è tornato in pianta stabile una colonna della mediana di Italiano. Ma stando quanto riportato da TMW, il Barcellona non ha mai mollato la presa. E sta continuando a tenere vivi i contatti con l’entourage del calciatore in vista di giugno. Una nuova offerta, però, è legata a Franck Kessié, che adesso sta giocando come mediano muscolare al fianco di De Jong, ma che a fine stagione potrebbe chiedere di essere ceduto con la ferma volontà di tornare in Italia. In caso di addio da parte dell’ex Milan, il Barça andrebbe diretto su Amrabat, sfruttando anche la potenziale plusvalenze in arrivo dall’addio dell’ivoriano.