TMW, Fiorentina e Manchester trattano per Amrabat allo United per un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni

Non è ancora vicina alla conclusione la telenovela Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da TMW, stanotte il Manchester United ha effettuato un rilancio, trovando però ancora il muro viola: la Fiorentina ha rifiutato anche l ultima proposta dei Red Devils.

Non è finita qua però. Il centrocampista marocchino in queste battute conclusive di mercato spinge per andare e i due club continuano a trattare sulla base del prestito con diritto di riscatto per un affare complessivo da 30 milioni di euro. Si attende adesso un altro rilancio da parte del Manchester United.

