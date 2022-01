TMW, Fiorentina al settimo cielo con Italiano, a febbraio ci sarà la firma sul rinnovo fino al 2024

La Fiorentina, che questa sera sfiderà il Torino, è una delle sorprese positive di questa prima parte di campionato. E gran parte del merito è del lavoro svolto dal tecnico Vincenzo Italiano che dal suo arrivo in estate ha ridato entusiasmo alla piazza e credibilità tecnica alla squadra. Per questo, secondo le ultime raccolte da TMW, nelle prossime settimane arriverà anche il rinnovo del tecnico ex Spezia. La società viola è evidentemente soddisfatta del lavoro svolto, tanto che a febbraio, una volta chiuso il mercato, le parti firmeranno un rinnovo di contratto fino al 2024, sfruttando l’opzione già presente negli accordi presi precedentemente. Per Italiano, oltre al prolungamento, si prospetta anche un adeguamento economico dell’ingaggio. Lo riporta TMW

