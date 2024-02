TMW, Dopo l’assalto della Fiorentina ci prova la Juventus per Gudmundsson. Base d’asta 30 milioni

La Juventus ha seguito dal vivo la partita di Marassi fra Genoa e Udinese. Nel mirino c’è Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo di proprietà dei rossoblù: durante le ultime ore del mercato invernale era stato seguito dalla Fiorentina, con un’offerta intorno ai 20 milioni più bonus che era stata rispedita al mittente perché, dopo la cessione di Dragusin, non c’era l’intenzione di perdere l’altro pezzo pregiato dello scacchiere di Alberto Gilardino. A giugno potrebbe essere un’altra storia, con base d’asta comunque fra i 25 e i 30 milioni.

Una valutazione positiva per l’islandese, al netto di non avere segnato contro i friulani, pur sempre decisivo con un assist. La relazione è stata più che soddisfacente, anche se per la prossima stagione la Juventus ha già bloccato Felipe Anderson – possibile sostituto di Federico Chiesa – ma Gudmundsson potrebbe essere l’alternativa all’altro grande obiettivo, che è Teun Koopmeiners, con l’Atalanta che è già stata chiara, visto che preferisce cederlo in Premier League. La valutazione dell’olandese è però molto più alta e i Percassi non valutano contropartite tecniche in caso di cessione.

In ogni caso Gudmundsson nelle scorse settimane è stato seguito anche da molti club di Premier League. Da capire se la Juventus metterà sul piatto i soldi chiesti dal Genoa per cederlo. Lo scrive TMW.

DODO TORNA IN CAMPO DOPO 5 MESI. BUONA PROVA CON LA PRIMAVERA