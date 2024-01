TMW, Belotti nel mirino della Fiorentina ma prima dev’essere ceduto Nzola. La Roma apre al prestito

La Fiorentina dopo la cessione di Josip Brekalo in prestito oneroso all’Hajduk Spalato deve adesso trovare un’alternativa per Vincenzo Italiano per l’attacco. Ruben Vargas dell’Augsburg (che oggi ha giocato 80 minuti nella sfida contro il Bayern Monaco) rimane un nome caldo per le corsie laterali, ma come anticipato nelle scorse ore da TMW un’altra pista da tenere presente è quella che porta ad Andrea Belotti. L’attaccante della Roma potrebbe anche partire in questi ultimi giorni di mercato e gradirebbe l’ipotesi Fiorentina, che potrebbe però diventare concreta solo in caso di addio di M’Bala Nzola.

La volontà di Nzola.

L’attaccante angolano vuole però restare a Firenze per riscattarsi dopo una prima parte di stagione molto complicata, ma se lo scenario dovesse cambiare allora l’ipotesi Belotti potrebbe prendere corpo. La Roma è disposta anche a valutare l’opzione di un prestito oneroso fino a giugno, ma la trattativa non è ancora partita.

Ultimi giorni di mercato a tinte viola.

Insomma, da lunedì il mercato della Fiorentina entrerà nel vivo, dopo settimane di voci e niente di concreto, e nelle prossime ore si capirà meglio quale direzione prenderà. L’opzione relativa all’acquisto di un esterno offensivo da impiegare a sinistra resta la priorità della società viola, ma attenzione anche alla carta Belotti. Per quel che riguarda le uscite invece la situazione legata al possibile addio di Yerry Mina resta in stand-by. Per il momento non ci sono novità né sul fronte Porto né su quello relativo all’Olympiacos. Il difensore chiede spazio ma ancora non è stata trovata la soluzione giusta per lui e per la Fiorentina, che chiede un minimo indennizzo per la sua cessione. Lo riporta Tmw

