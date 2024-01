La fortuna della Juventus sta finendo, imbarazzante 1-1 in casa contro l’Empoli. Segna Vlahovic

Finisce in parità il match dell’Allianz Stadium fra Juventus e Empoli. I bianconeri, in dieci per quasi tutto l’incontro, impattano 1-1 contro un coraggioso Empoli grazie ai gol del solito Vlahovic e di Baldanzi.

Massimiliano Allegri schiera Vlahovic e Milik al centro dell’attacco mentre sulle corsie laterali ci sono da una parte Cambiaso e dall’altra Kostic. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Miretti mentre in difesa davanti a Szczesny giocano Gatti, Bremer e Alex Sandro. Risponde Davide Nicola con Ismajli, Walukiewicz e Luperto in difesa davanti a Caprile mentre Zurkowski, Grassi e Maleh formano la diga di mediana con Cacace e Gyasi esterni. In attacco spazio a Cambiaghi e Cerri.

I padroni di casa partono forte e dopo appena cinque giri di lancetta, Vlahovic impegna Caprile con un calcio di punizione dalla distanza. All’undicesimo, Cambiaso converge verso il centro dalla fascia destra e calcia in porta ma ancora una volta il portiere azzurro respinge. Al quarto d’ora Milik non controlla un pallone e, per recuperarlo, entra col piede a martello su Cerri. Marinelli inizialmente lo ammonisce e, dopo l’on-field review, estrae il rosso lasciando in dieci la Juve. La squadra di Nicola prende coraggio ma la conclusione dalla distanza di Cambiaghi trova la risposta in tuffo di Szczesny. Ancora Cambiaghi si libera al tiro-cross dalla destra ma ancora una volta il portiere bianconero si distende de devia in corner. La frazione si conclude con un passaggio orizzontale di Gyasi che innesca l’inserimento in area di Miretti ma la conclusione del centrocampista termina alta sopra la traversa.

La ripresa si apre con una Juventus arrembante e alla prima occasione la squadra di Allegri passa: calcio d’angolo dal lato destro del campo, pallone che rimane in area e Vlahovic si volta e calcia di prima intenzione superando Caprile. La squadra di Allegri contiene senza rischiare e riparte in contropiede ma McKennie al quarto d’ora non inquadra lo specchio della porta. L’Empoli prova a reagire ma il colpo di testa di Luperto termine lontano da Szczesny. Il pareggio azzurro arriva al 25’ quando Baldanzi, entrato dalla panchina, calcia dalla distanza superando Szczesny sul palo più lontano con una rasoiata precisa. I ragazzi di Nicola trovano coraggio e ancora una volta Cambiaghi costringe Szczesny alla parata in corner. Lo scrive TMW

