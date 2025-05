TMW: “Atalanta su Gudmundsson per il dopo Lookman, ma tutto dipenderà da Fiorentina e Genoa”

Per Gudmundsson prima stagione in maglia viola non è stata poi così brillante. La Fiorentina ora è chiamata a fare delle valutazioni: decidere se esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro più 3 di bonus. Una stagione bersagliata da infortuni e da problemi al di fuori dal rettangolo di gioco, costituita da 33 presenze, 8 gol e 3 assist tra Serie A e coppe.

Qualora la Fiorentina decida di non esercitare l’opzione di riscatto del numero 10 viola, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbero 2 gli scenari che potrebbero verificarsi: il primo vedrebbe il suo ritorno al Genoa, squadra attualmente proprietaria del suo cartellino; la seconda, invece, vedrebbe il Grifone ascoltare le eventuali offerte dei club interessati. Tra le squadre italiane a fargli la corte vi era proprio l’Atalanta, già orientata ad andare alla ricerca del sostituto di Lookman, una cessione che sembrerebbe essere scontata. Gudmundsson potrebbe essere, pertanto, un potenziale obiettivo per la prossima sessione di mercato della Dea. Ma c’è da capire ancora quale sia la volontà della Fiorentina, chiamata a fare delle scelte in vista della prossima stagione.