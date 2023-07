TMW, Arthur farà domani le visite mediche con la Fiorentina, a breve lascerà la Continassa per partire

Arthur Melo sarà presto un giocatore della Fiorentina. L’accordo tra i viola e la Juventus è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più bonus. I due club hanno trovato l’accordo anche grazie alla volontà del giocatore e al lavoro del suo agente Federico Pastorello, che è riuscito a far quadrare le esigenze di tutti. Per quanto riguarda l’ingaggio la partecipazione di Fiorentina e Juventus sarà suddivisa in base alle presenze complessive. Arthur a breve lascerà la Continassa e raggiungerà Firenze. Domani il brasiliano sosterrà le visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto, prima di mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano nel ritiro al Viola Park, nuovo centro sportivo del club gigliato. Lo scrive TMW

AMRABAT VENDUTO PRIMA DEL SUO ARRIVO AL VIOLA PARK?