Corriere Fiorentino, Onana sblocca Amrabat? La Fiorentina spera di cederlo entro lunedì

Scrive il Corriere Fiorentino, Sofyan Amrabat è atteso al Viola Park lunedì insieme a Nico Gonzalez. Proprio entro quella data la Fiorentina spera di cedere il marocchino per il bene di tutto, giocare da separati in casa non giova mai. Per ora non stanno arrivando offerte ma la sensazione è che nel weekend il Manchester United possa muoversi concretamente una volta archiviato l’arrivo di Onana dall’Inter.

