TMW, appuntamento tra Sassuolo e Atalanta per Berardi, Percassi chiama Carnevali

Giorni di mercato caldi per Domenico Berardi. Accostato nelle ultime settimane anche a Milan e Fiorentina, sull’esterno d’attacco del Sassuolo c’è anche il mirino dell’Atalanta. In questo senso, è infatti prevista una chiamata tra Percassi e l’ad neroverde Carnevali per parlare del giocatore campione d’Europa. La sua situazione resta in bilico, col giocatore che ha chiesto la cessione: la formula dell’affare potrebbe essere un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. L’operazione, ad ogni modo, resta difficile visti gli elevati costi economici (il suo stipendio si aggira intorno ai 2,5 milioni). Lo riporta TMW

