TMW, Anche il Napoli su Amrabat: Fiorentina chiede 25 milioni e vuole accontentarlo

Il Napoli pensa anche a Sofyan Amrabat per il proprio centrocampo, soprattutto dopo il mancato arrivo di Tousart, finito all’Union Berlino. La richiesta viola è di 25 milioni di euro, ma la Fiorentina è pronta ad accontentare il ragazzo che vuole lasciare Firenze e da tempo ha un gentlemen agreement con il marocchino.

No al West Ham, preferenza all’Italia

Il centrocampista viola è nel mirino del Manchester United, che però non ha ancora affondato il colpo. La Premier League è molto attiva sulle tracce del marocchino ed anche il West Ham ha sondato il terreno. Amrabat tuttavia non gradisce molto l’eventuale destinazione. Nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime settimane, con la Fiorentina che è ferma sulla richiesta, ma che potrebbe allentare la presa vedendo che non stanno arrivando offerte concrete. Lo scrive TMW.

