TMW: anche Chiesa in bilico, Juventus, Inter e Napoli in pressing per averlo

Anche l'esterno classe '97 potrebbe finire nell'occhio del ciclone, e sembra che anche il Bayern Monaco si sia fatto vivo...

La Fiorentina sta perdendo i pezzi, uno dopo l'altro, ed ora nell'occhio del ciclone potrebbe finire anche Federico Chiesa. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare che molti club italiani e stranieri stiano seguendo con attenzione le prestazioni del figlio d'arte che, dopo l'esordio nel calcio dei grandi, ha continuato a mettersi in mostra nell'arco di tutta la stagione, sia con la maglia della Viola che con quella della nazionale.

Sembra proprio che il prodotto del vivaio viola sia finito nel mirino di Juventus, Inter e Napoli oltre che del Bayern Monaco. La società gigliata non sembra tuttavia disposta a privarsi del suo esterno, a maggior ragione nel clima infuocato determinato dalla smobilitazione che in queste settimane sta prendendo corpo dalle parti di Firenze.