TMW: “Amrabat può essere la pedina per arrivare a Zaniolo, non verrà riscattato dal Manchester”

Nove anni e diverse vite dopo, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare dove tutto è cominciato. Il trequartista azzurro, che ha dovuto rinunciare a Euro 2024 a causa dell’ennesimo infortunio, vuole lasciare la Turchia per cominciare una nuova avventura e rilanciarsi. Le ultime stagioni, tra Roma, Galatasaray e Aston Villa, sono state difficili, ma le sue qualità sono indiscutibili Lo sa bene la Fiorentina, la squadra che lo ha visto crescere: il classe 1999, nato a Massa, entrò nel settore giovanile viola nel lontano 2010, prima di essere ceduto all’Entella. Un legame forte, rimasto immutato nel tempo e che potrebbe rinsaldarsi ora, nella finestra estiva di mercato. Zaniolo piace anche ad Atalanta e Villarreal ma i toscani potrebbero avere una sorta di corsia preferenziale, visto che alla squadra turca piace molto un giocatore che rientrerà a Firenze dal prestito. Si tratta di Sofyan Amrabat: sul marocchino, che non verrà riscattato dal Manchester United, si è già mosso il Milan (con cui sono aperti i discorsi anche per Pobega) ma potrebbe diventare “merce di scambio” con la società di Istanbul. Anche lui, come Zaniolo, cerca riscatto dopo un’annata difficile in Inghilterra: 30 presenze tra Premier, Champions League e le due coppe nazionali senza lasciare quasi mai il segno. Non ha convinto ten Hag, la Fiorentina non sembra avere intenzione di puntarci. Ecco così che potrebbe nascere l’operazione per il ritorno del figliol prodigo. Lo scrive Tuttomercatoweb

