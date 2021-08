TMW, Amrabat in uscita dalla Fiorentina, Torino in pressing: contatti in corso con l’agente

Il Torino sta spingendo forte per arrivare a Sofyan Amrabat. In questi minuti contatto a Milano fra il ds granata Vagnati e l’agente del giocatore, che è in uscita dalla Fiorentina e cerca una nuova destinazione: potrebbero spuntarla i granata, spinti anche dalle lamentele pubbliche di Juric, che riallinerebbe molto volentieri il suo pupillo ai tempi dell’Hellas. Lo riporta TMW.

