Tito Corsi: "Obiettivo? Una coppa. Non mi sento di dire cosa farei con Chiesa al posto di Commisso"

Queste le parole dell'ex ds di Fiorentina ed Udinese Tito Corsi a TMW: "La Fiorentina è una squadra divertente, gioca bene. Ha molti giovani, se la punta che hanno nel frigo mantiene le premesse che c...

Queste le parole dell'ex ds di Fiorentina ed Udinese Tito Corsi a TMW: "La Fiorentina è una squadra divertente, gioca bene. Ha molti giovani, se la punta che hanno nel frigo mantiene le premesse che c'erano prima dell'infortunio possono avere un importante futuro. L'obiettivo per me è una coppa. Finchè il contratto non scade Chiesa deve rimanere in viola. Commisso sta mantenendo un impegno preso, nonostante il contributo che dà ogni tanto si vede che il numero 25 viola accenna un po' di nervosismo. Sta maturando, può essere che in estate ha accarezzato l'idea di un passo lungo ma deve stare tranquillo, esso è solo rimandato. Deve ascoltato Montella ed un compagno prezioso come Ribery che spesso lo aiuta. Il futuro è comunque il suo. Se fossi il presidente viola? Questi sono rapporti che hanno una spada di Damocle che è la scadenza del contratto che impaurisce la società. Le scelte vanno ponderate ma non mi sento di dire cosa farei al suo posto".

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