Tifoso critica Nzola, Italiano non ci sta e risponde: “Sapesse fare tutto sarebbe al Barcellona”

Siparietto nel corso del primo tempo tra un tifoso dietro alla panchina e Italiano. Come raccontato dall’inviato di DAZN, il supporter viola ha criticato N’Zola cercando di insegnare all’attaccante viola come giocare la palla, tirare e attaccare la profondità. Il mister viola molto seccato ha risposto che se l’angolano sapesse fare tutte queste cose non sarebbe alla Fiorentina ma in una squadra come il Barcellona. Ricordiamo che il mister non è nuovo a scambi di vedute con i tifosi, visto che era già successo in occasione della sfida contro il Lecce

