Kouamé decisivo, la Fiorentina vince 3-2 contro l’Atalanta. In gol anche Bonaventura e Quarta

Al 9′ Koopmeiners ci prova dalla distanza ma tiro debole che finisce fuori alla destra della porta difesa da Terracciano. All’11’ Zappacosta si avventa su un rimpallo, Terracciano salva spedendo il pallone in angolo. Al 20′ l’Atalanta passa in vantaggio al Franchi, Koopmeiners firma l’1-0. Al 36′ la Fiorentina pareggia i conti con Jack Bonaventura. Al 39′ pericoloso Martinez Quarta salva Carnesecchi, dalla distanza poi ci prova Mandragora ma con la conclusione non impensierisce il portiere della Dea. Al 40′ Bonaventura prova la conclusione dalla distanza, tiro debole. Al 45′ la Fiorentina passa in vantaggio, incornata vincente di Quarta.

Al 53′ Lookman firma il 2-2, Terracciano tocca il pallone ma non riesce a toglierlo dalla porte. AL 72′ Brekalo va al tiro, Carnesecchi salva l’Atalanta. Al 75′ la Fiorentina rimette la testa avanti, pasticcia l’Atalanta in difesa e Kouamé con la zampata fa 3-2. Al 92′ Brekalo prova il tiro.

LEGGI ANCHE, FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI ARTHUR, GIOCANO DUNCAN E MANDRAGORA. DAVANTI NZOLA-BREKALO-NICO