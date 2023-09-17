FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI ARTHUR, GIOCANO DUNCAN E MANDRAGORA. DAVANTI NZOLA-BREKALO-NICO
Fiorentina che scende in campo alle ore 18 per la gara contro l'Atalanta, le scelte di Vincenzo Italiano per i titolari viola
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2023 16:47
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta, Italiano mette fuori Arthur, bisogna capire se è un esclusione per ragioni fisiche o tecniche. Ecco gli undici viola
Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi, Duncan, Mandragora, Bonaventura, Brekalo, Nico Gonzalez, Nzola
MONTOLIVO BORDATA A GATTUSO E AL MILAN
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