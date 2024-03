Tifoso chiede a Dodò di firmare a vita con la Fiorentina, lui risponde: “Ditelo al presidente, sono pronto”

Il rapporto meraviglioso fra Dodò e i tifosi della Fiorentina è risaputo, ha più volte dichiarato il suo amore per maglia e per la città. L’episodio che si è verificato dopo la partita con il Maccabi Haifa, con la conseguente qualificazione dei viola ai quarti di Conference, ha certamente dato sfogo all’ennesima manifestazione d’amore fra le due parti: la Fiorentina ha pubblicato un post sul terzino viola sul suo account ufficiale di Instagram, e un tifoso ha lasciato un commento dove esorta il brasiliano a firmare un contratto a vita; Dodò ha subito la richiesta, rispondendo: “Ditelo al presidente, sono pronto per questo”.

